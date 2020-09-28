نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي تفاضل بين ثلاث مديرين فنيين في الوقت الحالي من أجل خلافة السويسري رينيه فايلر في حال تأكد رحيله عن قيادة الفريق في الساعات المقبلة.

وكشف أحد المصادر في لجنة التخطيط في الأهلي أنه هناك ثلاث مديرين فنيين جاهزين لتولي القيادة الفنية للفريق في حالة عدم استمرار فايلر بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أنه هناك ثلاث مدربين بين أجانب ومصريين ولن يتم الكشف عن أسماؤهم في الوقت الحالي وسوف يتم حسم القرار النهائي في الساعات القليلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن أنه سيتخذ قراراه النهائي في ملف السويسري رينيه فايلر يوم الخميس المقبل.