مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رفضها التام رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكدت اللجنة، تحفظها على رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطالبت باستمراره.

وكان النادي الأهلي، اشترط التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، والحصول على رقم لا يقل عن 3 ملايين دولار، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب النيجيري.

وتلقى اللاعب مفاوضات مؤخرًا من جانب أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، واستعدادها للدخول في مفاوضات مع الأهلي، حال وجود نيه بالتفريط في خدماته.