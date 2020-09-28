نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي في المقال التالي
وأكدت اللجنة، تحفظها على رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطالبت باستمراره.
وكان النادي الأهلي، اشترط التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، والحصول على رقم لا يقل عن 3 ملايين دولار، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب النيجيري.
وتلقى اللاعب مفاوضات مؤخرًا من جانب أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، واستعدادها للدخول في مفاوضات مع الأهلي، حال وجود نيه بالتفريط في خدماته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.