شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يضع روشتة عبور الإسماعيلى من كبوة النتائج السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب على أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق، بضرورة التوقف حالياً عن انتقاد الفريق، مع مساندة اللاعبين فى المرحلة الصعبة الحالية التى يمر بها النادى، وقال أبوجريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "مبادرة نجوم الإسماعيلى من أجل الهدوء خصوصا فى وجود لاعبين صغار السن، الأجواء متوترة حاليا، والجماهير لا تلتمس الأعذار، الأمور تغيرت تماما، لدينا مجموعة لاعبين مصابين".

وأضاف أبو جريشة، "باهر المحمدى غائب عن الإسماعيلى منذ فترة طويلة، وضغط المباريات فى منتهى الخطورة، ولاعبون كثيرون يعانون من الإصابات، وحتى لاعبى المنتخبات يعانون بشدة، بالإضافة إلى مباريات الكأس".

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "هناك أندية لديها إمكانيات كبيرة ولديها بدائل عديدة، ولكن هناك فرقا كثيرة تعانى بشدة، والإسماعيلى لم يتعاقد مع لاعبين مميزين، تم بيع أيضا بعض العناصر من أجل الصرف على الفريق، فالإسماعيلى يعانى من أزمات فنية عديدة، والخط الخلفى فى الفريق يعانى من الإصابات".

وأكد أبو جريشة أنه "يجب التقليل من عمليات النقد من أجل المحافظة على تركيز اللاعبين فى الوقت الحالى، ويجب أن فرض حالة من الهدوء، وتقليل التوتر بالنسبة للفريق، ومساندة الفريق من أجل عبور الكبوة الحالية".

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ووجه أبوجريشة نصائح لإدارة الإسماعيلي، قائلا، "يجب التعاقد مع نوعية لاعبين تتماشى مع أداء الفريق، يجب انتقاء عناصر جيدة، ولابد أن يكون هناك لجنة كرة متخصصة، فعملية جلب اللاعبين أو الاستغناء عنهم لم تكن فنية، هناك عناصر رحلت فى ظل الحاجة إليها، ولم يكن هناك بدائل رحل لاعبين مميزين مثل باهر المحمدى وريتشارد بافور وغيرهما، لابد أن يكون هناك رأى فنى فى ملف الصفقات الجديدة، يجب أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم، وأتمنى أن يحقق الفريق نتيجة طيبة فى لقاء اليوم".

فى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.

ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلى والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.