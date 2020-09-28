شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الأهلى يتحدث عن عقد على معلول وقضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عبدربه، محامى النادى الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق استفاد كثيراً من وجوده على رأس الإدارة الفنية للفريق، وقال عبدربه فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "لغة المال هى السائدة حالياً فى كرة القدم، الأجانب لا يمتلكون أى مشاعر خاصة أو انتماء للأندية، الأهلى أضاف الكثير للسويسرى فايلر، وفى حال تتويجه ببطولة أفريقيا ستكون إضافة قوية لمسيرته التدريبية، أتمنى أن يحصد النادى بطولة دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف عبد ربه، "قضية هيندريك مع النادى الأهلى تم إغلاقها بالتصالح منذ شهر مايو، قمنا بالتفاوض مع محامى اللاعب ووقعنا عقد اتفاق معه.. أما كهربا فلديه محامٍ دولى يتولى ملف الدفاع عنه فى الفيفا والمحكمة الرياضية".

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وتابع محامى الأهلى، "جلبت على معلول من الصفاقسى التونسي وتم التفاوض معه من جانب محمد العاصى ومحمد حبشى وكلاء اللاعبين، وعقد اللاعب دون شروط جزائية مع الأهلي".

وأكد هشام عبد ربه أن "الصفاقسى حصل على 700 ألف يورو، بزيادة 200 ألف يورو فوق الشرط الجزائى الذى كان فى تعاقده مع الصفاقسي، احترمنا النادى التونسى وتفاوضنا بشكل رسمى، ثم تعاقد بعد ذلك مع النيجيرى جونيور أجايى من نفس النادي، مقابل 2.5 مليون دولار".

ووجه محامى الأهلى رسالة فى نهاية حديثه قائلا، "اللى عايز يتعلم ييجى بدرى، بس قبل 1907".