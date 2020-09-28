شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق الملفات العالقة للتركيز على حسم تواجد الفريق بالمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو المقاولون العرب، غلق جميع الملفات العالقة مؤقتاً من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباريات، وعدم تشتتيتهم لتحقيق الهدف المحدد منذ بداية الموسم لقلعة ذئاب الجبل وهو حسم التواجد داخل المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، حيث بات يحتاج إلى 8 نقاط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 41 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الخمس المتبقية.

من جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها بخصوص عماد النحاس، وقال فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: حتى الآن لم يتواصل معنا مسئول من النادى الأهلى لطلب التعاقد مع عماد النحاس كمدير فنى للفريق الأحمر خلفاً لفايلر، ونطالب وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة فيما يتم تداوله عن النحاس لأن هذا من شأنه التأثير على تركيز اللاعبين.

واصل عادل: هذه المرحلة حاسمة وقررنا غلق جميع الملفات وأمامنا ثلاث مباريات حاسمة لتأمين المركز الرابع، والمهمة لن تكون سهلة ولكننا نثق فى لاعبينا.

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وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة مصر المقاصة بالجولة 29 فى مسابقة الدورى العام، استعداداً للمباراة المرتبقة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين غداً الثلاثاء بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.