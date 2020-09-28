ماذا كتب الحكم أحمد الغندور فى تقريره عن أحداث مباراة الزمالك والجونة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلّم الحكم الدولى أحمد الغندور تقريره لاتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، ظهر اليوم الاثنين، بشأن مباراة أمس فى الدورى بين الزمالك والجونة باستاد القاهرة والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت أحداثا ساخنة عقب إطلاق الحكم الغندور صافرته بنهاية اللقاء.

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على صعيد متصل، كشف طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، أن اعتراض أشرف بن شرقى لم يكن بالصورة التى حاول البعض إثارتها وتضخيمها فى وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، وقال "إيدر" فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "أشرف بن شرقى اعترض على خروجه وكان يريد إكمال المباراة، وقلت له بعد إذنك يا أشرف لو سمحت، وبعدها قال أنا آسف يا كابتن طارق حقك عليا متزعلش مني".

وأضاف طارق يحيى، "بن شرقى اعتذر لى، وبعض الناس بتلومنى على خروجه، لكن اللاعب كان غائبا لمدة 3 أسابيع، وغاب عن عدة مباريات، فلم يكن من المعقول أن يشارك 90 دقيقة كاملة، فى الشوط الثانى انخفض أداؤه البدنى كثيرا، وكان لابد من سحبه بعد 65 دقيقة، خوفا عليه من الإصابة".

وتابع مدرب الزمالك السابق، "أوباما وزيزو لعبا أيضا مباراة جيدة وتم استبدالهما، طارق حامد قطع معدلات جرى كبيرة وصلت إلى أكثر من 12 كليو وأوباما 11 كيلو وزيزو 10 و 500 متر، لا يجب أن نضع اللاعبين تحت ضغط أكبر من ذلك".

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وأضاف يحيى، "لم يطلب منى أى تقارير فنية، باتشيكو سيقود أول مران، لو طلب منى التواجد سأحضر بالطبع، وأنا أعلم الكثير عن فريق الزمالك، وأنا تحت أمر المسئولين.. باتشيكو حضر المباراة وبالتأكيد كون وجهة نظر عن اللاعبين".

وأكد طارق يحيى أن البعض يتجاهل مصلحة منتخب مصر تماما، فى وقت ستخوض باقى المنتخبات الإفريقية مباريات ودية طبقا للأجندة الدولية، وقال، "الرجاء والوداد لعبوا مباريات فى الدورى المغربي، وهى آخر سيخوضها الفريقان حتى خوض مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا".

وشدد طارق يحيى على ضرورة تأجيل مباريات الأهلى والزمالك لإراحة اللاعبين، والبعض يتجاهل منتخب مصر تماما، لا أحد يفكر تماما فى تجهيز اللاعبين الدوليين، بعض المنتخبات تخوض مباريات دولية ودية، فى الأجندة الدولية، الهدف حاليا هو إنهاء الدورى المصري، وليس منتخب مصر كان يجب إراحة اللاعبين".

وأضاف يحيى، "أقسم بالله لاعبو الزمالك مش قادرين يمشوا، وإصابات فى الأهلى مثل رامى ربيعة، فهل ينتظر اتحاد الكرة حتى يسقط اللاعبون تماما قبل المواجهات الأفريقية".

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا، "أنا موجود حاليا فى قطاع الناشئين بنادى الزمالك، وأباشر مهام عملى بشكل طبيعي