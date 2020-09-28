شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: آخر تدريب لفايلر فى الأهلى غداً وآخر مباراة الترسانة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن غداً سيكون التدريب الأخير للسويسرى رينينه فايلر بالقلعة الحمراء، وستكون مباراة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر هى آخر مبارياته المدرب السويسرى مع الفريق، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "آخر تدريب لڤايلر غداً وآخر مباراة الترسانة فى كأس مصر".

وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن الجميع يقف على أطراف أصابعه فى القلعة الحمراء انتظاراً لحسم مصير فايلر، وأن كل الشواهد تؤكد رحيل المدرب السويسرى بعدما نجح مسئولو الأهلى فى جعل القرار فى أيديهم وليس فى يد المدرب.

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وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فايلر سيقود الأهلى فى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل، ثم يعلن الأهلى قراره النهائى بشأنه الخميس، كل الشواهد تؤكد رحيل فايلر عن القلعة الحمراء ."

وأضاف شوبير، "القرار قرار الأهلى وليس فايلر، الأهلى نجح فى تحويل الدفة حينما طلب قرارا نهائيا من المدرب قبل مهلة فسخ التعاقد بين الطرفين دون شروط جزائية، لذا سيعلن الأهلى قراره فى الأول من أكتوبر".

وتابع شوبير، "مسئولو الأهلى يدرسون ثلاث سير ذاتية لمدربين أجانب كبار، واحد منهم كبير واثنين كويسين جدا، الأهلى وضع نفس راتب فايلر 2.4 مليون دولار راتباً للمدرب الأجنبى الجديد، ولكن ضيق الوقت واقتراب موعد مباراة الوداد المغربى هو سبب صعوبة حسم الأمر".

وعن المفاوضات مع سباليتى أو عودة مانويل جوزيه قال شوبير، "سمعت زيكم عن مفاوضات سباليتى لكن معنديش أى معلومة، أما عودة مانويل جوزيه فهو كلام قيل بالفعل، وأؤكد رغم الناس بتقول إن مفيش محمد يوسف، لو إدارة الأهلى استقرت على مدرب مصرى مؤقت سيكون محمد يوسف ومعه عادل مصطفى وسامى قمصان مع استمرار بعض من الجهاز المعاون لفايلر".