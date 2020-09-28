شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة على معارى الأهلى.. منافسة شرسة على 12 لاعبا فى أندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية المقاولون العرب، سموحة، إنبى، والجونة، فى منافسة شرسة على ضم معارى النادى الأهلى الـ 12 فى الموسم الجديد، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجارى، والذى توج به النادى الأهلى للمرة الخامسة على التوالى ورقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث باتت فرق الدورى تبحث عن الصفقات المميزة فى المرحلة الجارية من أجل دعم صفوفها قبل الموسم الجديد فى ظل تلاحم المباريات.

معارو الأهلى الـ 12: "ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على ( الجونة) وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( إنبي)"، وتجدر الإشارة إلى أن عمرو جمال أعير إلى الطلائع لمدة موسمين.

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وعلم "سوبر كورة" أن حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الاهلى اقترب من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب موقفه من التجنيد ، وكان الاهلى قد اعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاثة مباريات قبل أن يفسخ اللاعب تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.