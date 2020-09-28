خناقة على معارى الأهلى.. منافسة شرسة على 12 لاعبا فى أندية الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية المقاولون العرب، سموحة، إنبى، والجونة، فى منافسة شرسة على ضم معارى النادى الأهلى الـ 12 فى الموسم الجديد، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجارى، والذى توج به النادى الأهلى للمرة الخامسة على التوالى ورقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث باتت فرق الدورى تبحث عن الصفقات المميزة فى المرحلة الجارية من أجل دعم صفوفها قبل الموسم الجديد فى ظل تلاحم المباريات.
معارو الأهلى الـ 12: "ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على ( الجونة) وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( إنبي)"، وتجدر الإشارة إلى أن عمرو جمال أعير إلى الطلائع لمدة موسمين.
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وعلم "سوبر كورة" أن حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الاهلى اقترب من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب موقفه من التجنيد ، وكان الاهلى قد اعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاثة مباريات قبل أن يفسخ اللاعب تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.
واقترب حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.
وفى وقت سابق، تحدث حسين السيد لاعب النادى الأهلى عن أنباء توقيعه لبيراميدز، وقال مارسيلو فى تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت، "لم أوقع لبيراميدز، هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.. رفضت عرضاً من الزمالك فى وقت سابق رغم أنه كان مغرياً".
وأضاف حسين السيد أن عقده مع الأهلى ممتد لموسمين معلناً انتظامه فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ينتظر تحديد مستقبله، وفجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 آلاف دولار من الصفاقسى فى 6 أشهر وأنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.
وأشار مارسيلو إلى أنه تلقى عرضا من الزمالك بأضعاف ما قدمه الأهلى إلا أنه رفضه بسبب توقيعه للقلعة الحمراء، قائلا، "رفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتى فى البقاء بالأهلى، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور".
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