أبرز خمس أسباب وراء تفوق النصر على التعاون بقيادة كارتيرون

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز خمس أسباب كانت وراء تفوق النصر على التعاون في مباراتهما التي أقيمت مساء أمس:
دخل روي فيتوريا مدرب النصر تلك المباراة بتشكيلة متوازنة دفاعيًا وهجوميًا حيثُ اختار الحارس براد جونز وأمامه الرباعي الدفاعي المتجانس “سلطان الغنام ومادو ومايكون وعوض خميس” وفي الوسط “الخيبري والصليهم” وفي الوسط الهجومي “عبدالفتاح عسيري ومارتينيز وخالد الغنام” وفي الهجوم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وكان فريق النصر هو صاحب الفرص الأخطر والأبرز خلال شوطي المباراة وذلك وسط دفاع قوي من التعاون الذي قدم لاعبوه مباراة جيدة وتصدوا للمحاولات الخطيرة.
2- خطورة جبهة عسيري:
جاءت فرص النصر الخطيرة خلال الشوط الأول عن طريق عبدالفتاح عسيري الذي كاد يسجل هدفًا من انطلاقته السريعة وسط دفاع التعاون لكنه سقط ومنحه الحكم بطاقة صفراء بداعي التمثيل إلا لو أنه أكمل الفرصة لكان سجلها من انفراده بمرمى الحارس كاسيو.
أما افتقد النصر لخطورة جبهة خالد الغنام “المختفي” والذي حصل على أقل تقييم خلال المباراة بحسب موقع سوفا سكور بـ6.4/10 خلال الـ85 دقيقة التي لعبها.
3- الضغط على الخصم:
ضغط لاعبو النصر على التعاون في الثلث الهجومي خلال الشوط الثاني والذي نتج عنه تسجيل هدف خلال الدقيقة “75” بعد قيام الصليهم بقطع الكرة من لاعب الخصم وتمريرها للغنام الذي أرسلها إلى حمدالله ليسجل أول أهداف المباراة.
وقدم عبدالمجيد الصليهم مستوى جيد في وسط الملعب من حيث الضغط والتمرير الصحيح للكرة “84/89 بنسبة 94%” ولمس الكرة “103 مرة” خلال المباراة.
4- محاولات النصر الهجومية:
كان فريق النصر هم الأخطر من الناحية الهجومية رقميًا خلال المباراة وحاول لاعبوه التسجيل من خلال التسديد “12 تسديدة” منها 4 على المرمى بين الثلاث خشبات و8 خارج المرمى مقابل 5 تسديدات فقط لفريق التعاون.
كما استحوذ النصر على مجريات المباراة بنسبة 62% مقابل 38% للتعاون وبالرغم من الفرص النصراوية الكثيرة لكن دفاع الخصم قدم مستوى جيد واستطاع فقط الأصفر من التسجيل من كرة حمدالله الذي واصل تألقه وقاد فريقه لربع النهائي.
5- حمدالله لا يرفض هدية الغنام:
استغل المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة الغنام الخطيرة ليهز شباك التعاون بتسديدة رائعة ليواصل هوايته التهديفية في المباراة التاسعة على التوالي في البطولة.
حمدالله خاض المباراة كاملةً وسجل هدفًا وسدد 3 تسديدات على مرمى التعاون وتمريرات صحيحة 17/24 بنسبة 71%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز خمس أسباب وراء تفوق النصر على التعاون بقيادة كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.