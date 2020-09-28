أبرز خمس أسباب وراء تفوق النصر على التعاون بقيادة كارتيرون

فاز نادي النصر السعودي بهدف نظيف على نادي التعاون بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك وأقصاه خارج بطولة دوري أبطال آسيا.

وينضم فريق النصر لقائمة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي دلبطولة وري أبطال آسيا بصحبة الأهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور الأوزبكي.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز خمس أسباب كانت وراء تفوق النصر على التعاون في مباراتهما التي أقيمت مساء أمس:

دخل روي فيتوريا مدرب النصر تلك المباراة بتشكيلة متوازنة دفاعيًا وهجوميًا حيثُ اختار الحارس براد جونز وأمامه الرباعي الدفاعي المتجانس “سلطان الغنام ومادو ومايكون وعوض خميس” وفي الوسط “الخيبري والصليهم” وفي الوسط الهجومي “عبدالفتاح عسيري ومارتينيز وخالد الغنام” وفي الهجوم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان فريق النصر هو صاحب الفرص الأخطر والأبرز خلال شوطي المباراة وذلك وسط دفاع قوي من التعاون الذي قدم لاعبوه مباراة جيدة وتصدوا للمحاولات الخطيرة.

2- خطورة جبهة عسيري:

جاءت فرص النصر الخطيرة خلال الشوط الأول عن طريق عبدالفتاح عسيري الذي كاد يسجل هدفًا من انطلاقته السريعة وسط دفاع التعاون لكنه سقط ومنحه الحكم بطاقة صفراء بداعي التمثيل إلا لو أنه أكمل الفرصة لكان سجلها من انفراده بمرمى الحارس كاسيو.

أما افتقد النصر لخطورة جبهة خالد الغنام “المختفي” والذي حصل على أقل تقييم خلال المباراة بحسب موقع سوفا سكور بـ6.4/10 خلال الـ85 دقيقة التي لعبها.

3- الضغط على الخصم:

ضغط لاعبو النصر على التعاون في الثلث الهجومي خلال الشوط الثاني والذي نتج عنه تسجيل هدف خلال الدقيقة “75” بعد قيام الصليهم بقطع الكرة من لاعب الخصم وتمريرها للغنام الذي أرسلها إلى حمدالله ليسجل أول أهداف المباراة.

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وقدم عبدالمجيد الصليهم مستوى جيد في وسط الملعب من حيث الضغط والتمرير الصحيح للكرة “84/89 بنسبة 94%” ولمس الكرة “103 مرة” خلال المباراة.

4- محاولات النصر الهجومية:

كان فريق النصر هم الأخطر من الناحية الهجومية رقميًا خلال المباراة وحاول لاعبوه التسجيل من خلال التسديد “12 تسديدة” منها 4 على المرمى بين الثلاث خشبات و8 خارج المرمى مقابل 5 تسديدات فقط لفريق التعاون.

كما استحوذ النصر على مجريات المباراة بنسبة 62% مقابل 38% للتعاون وبالرغم من الفرص النصراوية الكثيرة لكن دفاع الخصم قدم مستوى جيد واستطاع فقط الأصفر من التسجيل من كرة حمدالله الذي واصل تألقه وقاد فريقه لربع النهائي.

5- حمدالله لا يرفض هدية الغنام:

استغل المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة الغنام الخطيرة ليهز شباك التعاون بتسديدة رائعة ليواصل هوايته التهديفية في المباراة التاسعة على التوالي في البطولة.

حمدالله خاض المباراة كاملةً وسجل هدفًا وسدد 3 تسديدات على مرمى التعاون وتمريرات صحيحة 17/24 بنسبة 71%.