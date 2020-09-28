محامي الأهلي يتحدث عن رحيل فايلر وقضية كهربا مع الزمالك

أكد هشام عبدربه محامي النادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، استفاد كثيرا من وجوده على رأس الإدارة الفنية للفريق.
وقال عبدربه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لغة المال هي السائدة حاليا في كرة القدم، الأجانب لا يمتلكون أي مشاعر خاصة أو انتماء للأندية".
وأضاف:" الأهلي أضاف الكثير للسويسري فايلر، وفي حالة تتويجه ببطولة إفريقيا ستكون إضافة قوية لمسيرته التدريبية، أتمنى أن يحصد النادي بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وواصل:" قضية هيندريك مع النادي الأهلي تم إغلاقها بالتصالح منذ شهر مايو، قمنا بالتفاوض مع محامي اللاعب ووقعنا عقد اتفاق معه، أما عن قضية كهربا مع الزمالك فلديه محامي دولي، يتولي ملف الدفاع عنه في الفيفا والمحكمة الرياضية".
وحول قضية نادي القرن، قال:" الأهلي نادي القرن، ولا يوجد أي قضية، عندما يكون هناك أي شئ رسمي وقتها سنتحدث".
ووجه محامي الاهلي رسالة في نهاية حديثه قائلا: "اللي عايز يتعلم يجي بدري، بس قبل 1907".
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