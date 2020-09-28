مقابل مبلغ خرافي.. كواليس مفاوضات بيراميدز مع علي معلول

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس مفاوضات بيراميدز، مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، للتعاقد معه هذا الصيف.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر": "بيراميدز قام بجس نبض علي معلول عن طريق عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".

وتابع: "عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم أنه متعاقد مع النادي الأهلي، لا أن بيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغا ضخم لضمه".

Advertisements

من جانبه تحدث هشام عبد ربه محامي النادي الأهلي في تصريحات للبرنامج ذاته عن عقد معلول قائلًا: "قمت بجلب علي معلول من الصفاقسي التونسي، وتم التفاوض معه من جانب محمد العاصي ومحمد حبشي وكلاء اللاعبين، وعقد اللاعب بدون شروط جزائية مع الأهلي". وأضاف: "الصفاقسي حصل على 700 ألف يورو، بزيادة 200 ألف يورو فوق الشرط الجزائي الذي كان في تعاقده مع الصفاقسي، احترمنا النادي التونسي وتفاوضنا بشكل رسمي، ثم تعاقد بعد ذلك مع النيجيري جونيور أجايى من نفس النادي، مقابل 2.5 مليون دولار".

ومنح الأهلي معلول إجازة عقب مباراة الفريق مع طنطا بالدوري، للحصول على الراحة الكافية بعد توالي المباريات في الفترة الماضية، وسافر اللاعب إلى تونس، أمس، الأحد.