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عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك السابق لا يمانع تولي القيادة الفنية للأهلي وخلافة السويسري رينيه فايلر في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تكون هناك عقبتان أمام تولي فيريرا لقيادة الأهلي، العقبة الأولى : وهي عدم جاهزية الجهاز المعاون للمدير الفني البرتغالي للتواجد معه وهي نفس العقبة التي منعت توليه القيادة الفنية للزمالك من قبل.

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والعقبة الثانية هي عدم وجود أي عرض رسمي من جانب الأهلي للتفاوض مع فيريرا ولكن العقبة الأولى ستكون متواجدة في حال طلب الأهلي التعاقد معه.

وعلى جانب آخر، نشأت بعض الخلافات بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب والتي قد تؤدي إلى رحيل المدير الفني السويسري في الأيام القليلة القادمة.

ريهام

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