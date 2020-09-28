نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب محمد صلاح يقترب من خلافة فايلر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، عن دخول لوتشيانو سباليتى المدير الفنى الإيطالى الشهير، قائمة المرشحين لتولى قيادة النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

مدرب الأهلي الجديد

وذكر موقع "إن نيوز 24" الإيطالى، أن سباليتى أصبح قريبًا من تولى قيادة النادى الأهلى فى الفترة المقبلة، خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.

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وأوضح الموقع أن الأهلي دخل فى مفاوضات مع سباليتى، وأنها تسير بشكل جيد ويوجد تقارب كبير فى وجهات النظر، ما يجعل المدرب الإيطالى الأقرب لقيادة المارد الأحمر.

ويمتلك سباليتى تاريخًا تدريبًا مميزًا، بعدما تولى تدريب إنتر ميلان، ونادى روما أثناء تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وحصد سباليتي لقبين لكأس إيطاليا، والدورى الروسى مرتين مع زينت بطرسبرج.