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يوسف بلايلي يلجأ إلى فيفا لفسخ عقده مع أهلي جدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف بلايلي يلجأ إلى فيفا لفسخ عقده مع أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في الرحيل عن صفوف النادي، خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أوضحت تقارير صحفية جزائرية، فإن يوسف بلايلي، يدرس تصعيد الأمور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل فسخ عقده مع أهلي جدة.

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ويستغل يوسف بلايلي عدم دفع آخر ثلاث رواتب له من قبل إدارة نادي أهلي جدة برئاسة عبدالاله مؤمنة.

وأكدت التقارير ذاتها، أن هناك عدد من الوكلاء وعدوا الدولي الجزائري بجلب عروض لانتقاله إلى أوروبا سواء لإيطاليا أو إسبانيا.

واقترحت إدارة النادي السعودي على بلايلي التنازل عن 2.2 مليون يورو، للعودة إلى صفوف الفريق، مما اعتبره الجزائري محاولة ابتزاز ورفض ذلك.

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