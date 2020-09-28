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مدافع بنفيكا يقترب من مانشستر سيتي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع بنفيكا يقترب من مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدريالإسباني جوارديولا لتدعيم قلب دفاع الفريق بعد الهزيمة الثقيلة 2 / 5 أمام ليستر سيتي مساء أمس الأحد في البريميرليج.

وينتظر أن يكون البرتغالي الدولي روبن دياز نجم بنفيكا هو أبرز هذه التدعيمات حيث يتوقع انتقاله لصفوف مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو على الأقل.

وأعلن بنفيكا في ساعة متأخرة مساء أمس الأحد أنه اتفق مع مانشستر سيتي على الصفقة وأن بنفيكا سيحصل بالإضافة لهذا المقابل المالي على 6ر3 مليون يورو مرهونة بنجاح دياز مع الفريق الإنجليزي.

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وذكرت بعض التقارير أن الأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتاميندي /32 عاما/ سينتقل في المقابل من مانشستر سيتي إلى بنفيكا مقابل 15 مليون يورو.

ويخضع كل من اللاعبين للفحص الطبي قبل توقيع العقود فعليا.

ونشأ دياز /23 عاما/ في قطاع الناشئين بنادي بنفيكا. وبدأ اللاعب مشاركاته الدولية مع المنتخب البرتغالي في 2018 .

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