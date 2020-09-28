نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف مدة غياب نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب رامى ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن المشاركة فى المباريات مع الأحمر لمدة 45 يومًا وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء طنطا بمسابقة الدوري المصري.

غياب رامي ربيعة عن مباريات الأهلي

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من جانبه كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن إصابة رامى ربيعة عبارة عن تمزق فى العضلة الخلفية حسب ما أثبتت الفحوصات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن رامي ربيعة يحتاج لفترة تصل إلى 45 يومًا من أجل العودة من جديد للمشاركة فى المباريات مع النادي الأهلي، ما يعنى غيابه عن موقعة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وأتمت المصادر أن الأهلي يملك العديد من البدائل والسيناريوهات للتعامل مع الغيابات الدفاعية داخل صفوف النادى الأهلى، وذلك بعد افتقاد ربيعة ومتولى فى الفترة الماضية.