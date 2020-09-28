شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يبرئ بن شرقى من الاعتراض ويؤكد: اعتذر والكاميرا لم تنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ أيمن عبد العزيز، مدرب نادى الزمالك، المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض من تهمة الاعتراض على طارق يحيى مدرب الفريق، وقال أيمن عبد العزيز فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أشرف بن شرقى لاعب محترم ومؤدب وكان عايز يكمل المباراة خاصة بعدما ظهر بمستوى متميز ولكن عندما أخبرناه أننا كجهاز نرغب فى إراحته لاسيما أنه عائد من إصابة ولم يشارك منذ 21 يوماً بادر على الفور واعتذر لنا وقال سامحونى ولكن الكاميرا لم تنقلها ."

وأضاف أيمن عبد العزيز، "فريق الجونة كويس جدا، إحنا على الدكة فوجئنا بمستواهم المتميز، وأكثر شىء أسعدنى هو رغبة لاعبى الزمالك وروحهم وقتالهم لتحقيق الفوز حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وسجلت هدفاً يشبه هدف زيزو بالأمس فى شباك المريخ، وأكثر شىء ضايقنى لدينا أزمة فى التمركز الدفاعى وكذلك قلة تركيز وكنت أرى سبب غياب التركيز هو الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبين بسبب كثرة المباريات. "

وتابع مدرب الزمالك، "نبحث عن لقب الوصيف والاستعداد لمواجهة الرجاء، ولم نستطع إراحة اللاعبين بسبب الخوف من خسارة المباريات المحلية".

وأضاف أيمن عبد العزيز، "أتممت عملى مع الفريق الأول وأعود للناشئين، أشكر الزمالك على ثقته، وسيتواجد مدحت عبد الهادى فى جهاز باتشيكو".

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وعن نصيحته لباتشيكو قال أيمن عبد العزيز، "لازم تريح الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش مباراتين على الأقل قبل مواجهة الرجاء المغربى، ولازم تركز كل جهودك على النواحى الدفاعية ورد فعل اللاعبين بعد فقد الكرة ومواجهة الكرات الثابتة والعرضيات أكثر من تركيزك على النواحى الهجومية، خاصة أن فريق الرجاء والفرق المغربية عامة مميزة للغاية فى العرضيات"

فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى المباراة الأخيرة تحت قيادة طارق يحيى فى مهمته المؤقتة، قبل أن يبدأ البرتغالى باتشيكو مهمته مع الأبيض اليوم.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء سيقوده فنيًا طارق يحيى

تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.