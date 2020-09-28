شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحجز تذكرة السفر لسويسرا الأربعاء ويخضع لتحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا الأربعاء المقبل، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة أن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.

وأنهي مسئولو النادي الأهلي كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للإبقاء على السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكى يتمكن من قيادة الفريق فى البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة فى سويسرا بعد مباراة الترسانة بالكأس على أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثانى تقاضى راتب الشهر مقدما والثالث الحصول على مكافأة الدورى المقدرة بشهرين من راتبه الذى يقدر بـ200 ألف دولار شهرياً، ما يعنى أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل 600 ألف دولار لحساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسرى جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً فى فسخ العقد من طرف واحد فى الأول من أكتوبر المقبل.

في سياق متصل، اعترض مسئولو النادي الأهلي على مقترح التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري رينيه فايلر، ويأتي الرفض في إطار رحلة بحث النادي عن التعاقد مع مدرب أجنبي ليتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة بعدما استقر النادي على فسخ عقد فايلر.