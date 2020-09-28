شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يطالب الجبلاية بتأجيل مباريات الزمالك: "اللاعيبة مش قادرة تمشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، مسئولى اللجنة الخماسية بالاقتداء بنظرائهم فى الاتحاد المغربى واتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلى والزمالك المحلية استعداداً لموقعة الوداد والرجاء المغربيان بدورى أبطال أفريقيا، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "علمت أن الاتحاد المغربى اتخذ قراراً بأن تكون آخر مباراة للرجاء والوداد أمس واليوم ولن يخوض الفريقان أى مباراة محلية حتى يكون لديهم فرصة كاملة للاستعداد لمواجهة الأهلى والزمالك ."

وأضاف طارق يحيى، "ياريت اللجنة الخماسية تتعامل بمنطق الاتحاد المغربى مع الأهلى والزمالك، وأخص بالذكر الزمالك لأن الأهلى يملك رفاهية إراحة لاعبيه بعد حسم الدورى، بينما الزمالك لا يستطيع لأن إراحة اللاعبين تعنى الخسارة ومن ثم فقدان لقب الوصيف".

وتابع طارق يحيى، "قلت للمستشار مرتضى منصور مينفعش الزمالك يلعب مباريات تانى قبل السفر، وأناشد اللجنة الخماسية باسم كل عشاق الزمالك فى الوطن العربى ياريت يكون فى قرار بعدم خوض الزمالك أى مباراة محلية قبل 10 أيام على الأقل من مواجهة الرجاء المغربى حتى يتم إراحة اللاعبين وخوض مباراة ودية قبل الموقعة الأفريقية، لاعيبة الزمالك مش هتقدر تلعب 4 مباريات دول مش قادرين يمشوا، طارق حامد قالى مش قادر عايز أخرج قلت له معلش استحمل فاضل 13 دقيقة بس."

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وعن مباراة الجونة قال طارق يحيى، "فرقة كويسة جدا، الجونة تربية أندية كبيرة عندهم طموح ونزعة الفوز لأن أغلب لاعبيهم تربوا داخل الأهلى والزمالك، وحتى قماشة المحترفين لديهم مختلفة تماماً، مثلا المهاجم والتر بواليا مرعب ومزعج ولن يكمل مسيرته معهم فى الموسم الجديد وكذلك الديفندر الاثيوبى، وقلت للاعبى الزمالك قبل المباراة سنواجه فريقاً أضاع علينا بطولة الدورى الموسم الماضى حينما تعادلنا 2/2 فى الجونة

وتابع يحيى، "أنا معذور ياجماعة، لاعبو الزمالك يتدربون مع كارتيرون بسيستم معين منذ 7 أشهر فلن أستطيع تغييره فى عشرة أيام وكملت على نفس النظام، عارف إن عندنا مشكلة فى الكور الثابتة ولكن كارتيرون بيعتمد على طريقة "ذون مكان" والفوز هو الأهم فى الوقت الحالى لضمان لقب الوصيف ."

وأكمل طارق يحيى، "أشفق على لاعبى الزمالك من الإجهاد، وأنا تحت أمر باتشيكو لو عايز يعرف أى حاجة عن الفريق أنا تحت أمر الزمالك".