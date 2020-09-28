شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإنتاج الحربى ووادى دجلة فى 12 مباراة قبل مواجهة اليوم؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

*ترتيب الإنتاج الحربى ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى ووادى دجلة

تاريخيا، مباراة اليوم هي الـ13 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان في مسابقة الدوري من قبل سوى في 12 مباراة فقط، حيث صعد الإنتاج الحربى للدوري أول مرة موسم 2009/2010.

وفى الموسم التالى صعد وادى دجلة، فاز وادى دجلة في 4 مباريات، مقابل 3 للإنتاج، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، سجل وادي دجلة 19 هدفا مقابل 17 للإنتاج الحربي.

محمود علاء مدافع الزمالك الحالي، هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 4 أهداف، يليه السنغالي إبراهيم نداي، وعمر السعيد برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة بين الفريقين كانت في الأسبوع التاسع على إستاد السلام "الإثنين 25 أكتوبر 2010"، وأدارها تحكيميا مدحت الحوفي، ونجح وادى دجلة في خطف تعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق عاشور التقى، وكان الإنتاج الحربى تقدم عن طريق محمد عبدربه فيليكس في الدقيقة "65".

وفى الكلية الحربية خلت الأهداف للمرة الوحيدة من مباريات الفريقين في الدوري "الأربعاء 8 يونيو 2011" وأدارها الحكم جهاد جريشة.

تبادل الفريقان الفوز كلا خارج ملعبه، في إستاد السلام حقق وادى دجلة فوزه الأول في الموسم الملغى "20 يناير 2012" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل وادى دجلة أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق يوسف جمال، والسوري عبدالفتاح الأغا، ورضا جمعة، بينما سجل هدفي الإنتاج الحربى البوركيني كوابينا يارو بواقع هدف في كل شوط.

والثاني في مباراة الدور الثاني للموسم قبل الماضي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، سجل محمود علاء هدفين، وكلا من عرفة السيد، وإبراهيم نداي، ويوسف إبراهيم أوباما هدف، وسجل عمر السعيد هدف الإنتاج الحربى الوحيد.

بينما حقق الإنتاج الحربى فوزه الأول على استاد الدفاع الجوي، قبل 4 سنوات في "11 يناير 2016"، بعد غياب 4 سنوات عاد الفريقان للمواجهة من جديد وتمكن الإنتاج الحربى من رد اعتباره وهزم وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تقدم النيجيري ستانلي لوادى دجلة في الشوط الأول، وفى الشوط الثاني رد الإنتاج الحربى بثلاثية في شباك عصام الحضري سجلها محمد سوستة، ومحمد محسن ليلة قبل أن يختتم محمد فضل التهديف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفى الموسم قبل الماضي، تبادل الفريقان الفوز، في الدور الأول بإستاد السلام فاز الإنتاج الحربى بهدفين دون رد سجلهما عمر السعيد من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، وأضاف إسلام رشدي الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وفى الدور الثاني بملعب "30 يونيو" بالدفاع الجوي، فاز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، تقدم خالد قمر من ضربة جزاء للضيوف، وحول وادى دجلة تأخره لفوز بهدفين سجلهما إبراهيم نداي، والسيد سالم.

وفي العام الماضي، تبادل الفريقان الفوز، بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، تفوق الإنتاج في بتروسبورت، عن طريق محمد مسعد، وغنام محمد، مقابل هدف سجله محمد هلال.

وفي السلام، تفوق وادي دجلة، عن طريق محمد هلال من ضربة جزاء، وإبراهيم نداي، مقابل أحمد مجدي الحسيني.

وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 13 يناير 2020 سجل رجب عمران هدف وادى دجلة وسجل خالد وليد "فى مرماه" هدف الانتاج الحربى .

*مختار يطالب بالتركيز وبابافاسيلو يفتش عن فوز غائب

ووجه مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة التركيز من بداية المباراة وحتى صافرة النهاية لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع شبح الهبوط نهائياً قبل الاسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يأمل اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة في تحقيق فوز يساهم في تعزيز موقفه من الهروب من مراكز القاع ويزيل الضغوط من على كاهل لاعبيه.

*التشكيل المتوقع للانتاج الحربى ووادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام وادى دجلة مكون من :" عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - أحمد صابر - محمد شوقى غريب -محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا - كريم لا لا - محمد فييرا - باسم مرسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد عبد المنصف - أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - عبد الرحمن رمضان - إسحاقو يعقوبو - عمرو صالح - أحمد سعيد - محمد هلال - مروان حمدي - حسام عرفات - عبدالكبير الوادي".