شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل شعار مواجهات سموحة وحرس الحدود فى الديربى السكندرى قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه سموحة نظيره حرس الحدود فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى سكندرى يدخله سموحة بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة، وهى نفس النتيجة التى حققها حرس الحدود مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

*ترتيب سموحة وحرس الحدود بجدول الدوري

يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.

*تاريخ مواجهات سموحة وحرس الحدود مباراة اليوم، هي الـ13 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، تعادل الفريقان في 5مواجهات آخرها التعادل السلبى في الدور الأول لدوري هذا الموسم فى 12 يناير 2020 بالجولة 13 للمسابقة على ستاد المكس، في حين حقق سموحة 4 انتصارات آخرها في الدور الثاني لدوري الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف، مقابل 3 لحرس الحدود. سجل سموحة 12 هدفا، مقابل 10 لحرس الحدود، يأتي أحمد حسن مكي لاعب سموحة الحالي على قائمة هدافي المواجهة برصيد 3 أهداف جميعها بقميص حرس الحدود، في حين يأتي السيد فريد، وحسام باولو على قائمة هدافي سموحة برصيد هدفين. Advertisements

*سامى يبحث عن المربع الذهبى والعشرى يفتش عن الهروب من القاع

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لمواصلة نتائجه الجيدة للزحف نحو المربع الذهبى ، في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة خطة الهروب من مراكز القاع عن طريق خطف النقاط الثلاث من لقاء اليوم.

*التشكيل المتوقع لسموحة وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام حرس الحدود مكونا من: " الهاني سليمان ، أحمد أبو الفتوح، رجب نبيل، كريم يحيى، محمد نادي ، ناصر ماهر، أحمد حمص، حليمو ، حسام حسن ، صلاح محسن ، ديريك تسبمبابي ".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام سموحة مكونا من :" أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".