أخبار الرياضة| نادر شوقي يستفز الزمالك.. الأهلي يودع فايلر.. وكواليس مفاوضات بيراميدز مع معلول

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الإثنين، 28 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..
لا تزال الأزمة المالية تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية فى ظل ابتعاد الشركة الراعية عن صرف أى أموال خلال الوقت الراهن وهو ما أدى إلى أن الموقف أصبح صعبا للغاية داخل أركان الفريق.
أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية للاعب الزمالك السابق عمر جابر من نادي بيراميدز.
كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس مفاوضات بيراميدز، مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، للتعاقد معه هذا الصيف.
فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، انتقال روبن دياز، مدافع الفريق، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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