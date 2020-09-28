مصادر: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ فايلر

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب "الوصل، وشباب أهلي دبي" السابق على رأس القائمة المرشحة لقيادة القلعة الحمراء.

وقالت المصادر إن المدرب الأرجنتيني يحظى بثقة كبيرة داخل لجنة التخطيط، وهو الأنسب للمرحلة المقبلة ولكن هناك أسماء أخرى ضمن قائمة مختصرة يجري التفاوض معها.

وأضافت أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي معجب بالطريقة الهجومية التي كان يقدمها مع الوصل وشباب أهلي دبي في الفترة التي قاد بها الفريق.

وأوضحت أن هناك مفاوضات مكثفة مع المدرب قاربت على الحسم ولكن هناك مفاوضات مع مديرين فنيين آخرين؛ تحسبًا لأي أزمة قد تحدث خلال الساعات القلية المقبلة.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ، الأربعاء، في دور الـ 16 لكأس مصر هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر علي ان يعلن بعدها مسئولي القلعة الحمراء رحيله رسميًا يوم الخميس.