أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة فجر الخميس إلي سويسرا. وخضع فايلر لمسحة طبية اليوم من فيروس كورونا بناءً علي الإجراءات الطبية التي تتبعها سلطات الطيران. وقالت المصادر إن فايلر سيقود مواجهة الترسانة ويغادر القاهرة بعدها عقب تسلم كافة مستحقاته من القلعة الحمراء. وأضافت أن إدارة النادي استقرت على توجيه الشكر له، وإنهاء تعاقده في المدة القانونية أول أكتوبر. Advertisements ويواجه النادى الأهلي مأزقا كبيرا قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بسبب عدم اتضاح مصير المدرب السويسرى رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 7 جولات من نهاية المسابقة .

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

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