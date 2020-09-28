هشام نصر: مصر بلد التحديات.. وجاهزون لإبهار العالم في مونديال اليد .. وهذه طموحات المنتخب فى كأس العالم | حوار .. فيديو

المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد :

الرئيس السيسى وجه بتوفير كل متطلبات نجاح المونديال وسنقدم أفضل ما لدينا

مصر تقبل التحدي ويظهر معدنها الأصيل وقت الازمات

حسن مصطفى قيمة وفخر لكل المصريين ووجوده يمثل ضغط وثقة

تكريم وزير الرياضة دافع قوى .. وصبحى يطمئن على الترتيبات لحظة بلحظة

تظل مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم فى تنظيم كافة الاحداث الرياضية المختلفة سواء عالميا أو قاريا وهو ما ظهر جليا فى السنوات الاخيرة بفضل الدعم الكبيرة والمساندة اللا محدود من القيادة السياسية لمسئولى الرياضة .

ولعل الحدث الاهم لمصر فى الأشهر القليلة القادمة هو تنظيم واستضافة بطولة كأ العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 الى 31 يناير المقبل بـ 4 صالات هى العاصمة الادارية والقاهرة وبرج العرب و6 أكتوبر فضلا عن مشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى البطولة وفى بلد واحدة .

دوت الخليج التقى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد للتعرف على كبيرة وصغيرة بالتنظيم وردود الفعل حول حفل القرعة الذى أقيم تحت سفح الاهراات مطلع الشهر الجارى .

بداية .. ما تعليق الوفود العالمية على تنظيم مصر قرعة كأس العالم لكرة اليد ؟

بالتأكيد تنظيم قرعة كأس العالم كان هو الامتحان الأول لمصر فى تنظيم هذا المونديال العالمى وكان الاختبار الاول فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التى أثرت على كل الدول وأثرت على كل المستويات ولكن مصر نجحت بامتياز فى هذا الامتحان بدليل الانطباعات التى تلقاها مسئولى اللعبة فى مصر من كبرى الدول المشاركة مثل المانيا وفرنسا والدنمارك وغيرهم بالاضافة الى انطباعات الوفود التى تواجدت فى حفل القرعة تحت سفح الاهرامات .

وكيف خططت مصر لهذا التنظيم ؟

دعنى أوكد أن الجميع سعى يدا واحدة من أجل النجاح المبهر والتأكيد على قدرة مصر على تنظيم أى حدث عالمى أو قارى فى ظل التطور الكبير الذى تشهده حاليا فى كل المجالات وحققنا هذا من خلال الرقى فى التنظيم من خلال الشخصيات الكبرى التى حضرت بالاضافة الى تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل مشدد ونال اشادة الجميع وترك انطباعا بتنظيم مونديال عالمى .

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المونديال السابق نظم فى دولتين والمونديال القادم فى 2023 سينظم فى دولتين ولكن مونديال 2021 فى مصر ينظم فى دولة واحدة فضلا عن مشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة .. ماذا يمثل ذلك ؟

دائما مصر تقبل التحدى .. مصر دولة عريقة وعظيمة ويظهر معدنها الاصيل والقوى وقت الازمات .. وبلا شك وجود 32 منتخبا فى البطولة يمثل تحدى كبير وبالتأكيد مصر قدها وقدود والبداية كانت مبشرة للغاية وهذا يعتبر ثقة كبيرة من الاتحدا الدولى فضلا عن الدعم الكبير من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه بتوفير كل الدعم لانجاح الكبير بعد الظهور المميز والتنظيم الرائع لقرعة المونديال وهذا سيكون دافعا قويا لبذل مجهود أكبر فى المرحلة المقبلة .

ماذا يمثل وجود الدكتور حسن مصطفى على رأس الاتحاد الدولى لكرة اليد ؟

الدكتور حسن مصطفى قيمة وقامة مصرية نفخر بها جميعا وتواجده على رأس الاتحاد الدولى أمر مهم للغاية وأمر يسعدنا جميعا وتواجده يمثل لنا فى تلك المرحلين أمرين الاول هو ثقة عالية جدا خاصة أنه شخصية ملتزمة وصعبة فى نفس الوقت وهذا دليل نجاحه خاصة أنه تقريبا يتولى رئاسة الاتحاد الدولى من 12 سنة تقريبا وهذا أمر يعد نجاحا كبيرا خاصة أن الاوربين لا يقبلوا بهذا الوضع الا اذا كان هذا الشخص ناجح وحقق العديد من المكاسب فى ظل تواجده فى هذا المنصب .

والأمر الثانى يمثل ضغطا كبيرا خاصة أن الجميع سيرفض أى تقصير حتى لا يقول أنه تساهل وساعد مصر كثيرا فى هذا الملف ولكن الحمد لله البداية كانت موفقة جدا واشاد بها .. كما أنه أبدى اعجابه كثيرا بالنجاحات المصرية فى مختلف المستويات العمرية طوال الفترة الماضية .

ماذا عن تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمنظمى حفل القرعة ؟

تكريم بلا شك له اثر ايجابى كبير خاصة أن وزير الشباب والرياضة حريص دائما على تقديم كل الدعم للجنة المنظمة والتواصل معها لحظة بلحظة والاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالبطولة ويقوم بجولات شبه يومية للاطمئنان بنفسه على الترتيبات وهذا يؤكد ان الجميع يعمل يدا واحدة من أجل انجاح البطولة .

نتحدث عن الجانب الفنى واستعداد المنتخب للبطولة ..ما هى الاستعدادات وفرص المتتخب فى ظل وجود العناصر التى ابهرت العالم أجمع ؟

دائما نعشق أن تكون الطموحات حقيقية وواقعية .. لدينا طموحات كبيرة خاصة أن فى البطولة الاخيرة على المستوى الاول حققنا المركز الثامن وهو ممركز رائع فى الالعاب الجماعية ونبحث ونستعد للوصول الى افضل

بطولة العالم لكرة اليد بطولة كبرى وستكون أنجح فى حالة حضور الجماهير .. ما السيناريوهات الخاصة بهذا الامر ؟

بالتأكيد حضور الجماهير مهم للغاية وأحد الاسباب الرئيسية لنجاح أى بطولة ويوميا هناك تطورات بشأن فيروس كورنا سواء على مستوى العلاج أو من ناحية الامواج الخاصة بالفيروس .. واحنا جاهزين بكافة السيناريوهات بالحضور الجماهيرى سواء بنسبة 100 % أو بنسبة كرسى وكرسى وغيرها من السيناريوهات .. كما أؤكد أننا تلقينا تقريرا من فرنسا بالحضور الجماهيرى الكامل لبطولة أوروبا وهذه بشرى خير ونتمنى أن يكون الحضور الجماهيرى على أعلى مستوى .

ما رسالتك لكل الوفود المشاركة فى المونديال ؟

لدى نقطة مهمة لتوضيحها لكل الوفود خاصة أن بعضها حرص من خلال مسئولى بلادهم على التواجد والاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة حيثحضر الى مقر الاتحاد نائب السفير الالمانى وسفير أوروجواى وقاموا بالاستفسار عن الاقامة والانتقالات والتدريبات وغيرها من الامور المهمة فى البطولة .. وتم التأكيد لهم على أن مصر جاهزة بكل الامور الخاصة بالتنظيم .