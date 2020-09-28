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خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطوة مفاجئة تبرهن رحيله بصفة رسمية عن قيادة المارد الأحمر.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن فايلر قام بحجز تذاكر السفر إلى سويسرا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.

وكشف المصدر، أن طائرة فايلر إلى سويسرا ستكون بعد لقاء الترسانة بساعات قليلة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بمسابقة كأس مصر.

وتابع: "فايلر لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن استمراره، كما أن الأهلي لم يبلغ المدرب برحيله حتى الوقت الجاري".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

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