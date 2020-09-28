نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي في المقال التالي
وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن فايلر قام بحجز تذاكر السفر إلى سويسرا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.
وكشف المصدر، أن طائرة فايلر إلى سويسرا ستكون بعد لقاء الترسانة بساعات قليلة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بمسابقة كأس مصر.
وتابع: "فايلر لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن استمراره، كما أن الأهلي لم يبلغ المدرب برحيله حتى الوقت الجاري".
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.