نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب ماينز الألماني بعد أول مباراتين بسبب سوء النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل المدرب أخيم بايرلورتسر المدير الفني لنادي ماينز الألماني لكرة القدم بعد هزيمة الفريق 1 / 4 أمام ضيفه شتوتجارت أمس الأول السبت في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت في وقت سابق اليوم أن النادي اتخذ القرار اليوم بعد هزيمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول البوندسليجا بدون رصيد من النقاط.

وقال روفن شودر المدير الرياضي لنادي ماينز :"دارت بيننا محادثة مفتوحة وصريحة للغاية بشأن كيفية التعامل مع التطورات الحالية ومنح الفريق منظور جديد... وكانت النتيجة هي عدم استمرار بايرلورتسر".

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وقال بايرلورتسر :"أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار النادي... ولكنني أتمنى للفريق كل الخير في المستقبل".

ويتولى المدرب المساعد يان موريتز ليخت قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر. ويعمل ليخت بالنادي منذ 2017 .

وفاز ماينز 5 / 1 على هافيلسي أحد فرق الدرجات الدنيا في الدوري وذلك في بطولة كأس ألمانيا ولكنه افتتح مسيرته في الموسم الجديد للبوندسليجا بالهزيمة 1 / 3 أمام مضيفه لايبزج ثم خسر 1 / 4 أمام ضيفه شتوتجارت.

ويحل الفريق ضيفا على يونيون برلين يوم الجمعة المقبل في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.