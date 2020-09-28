نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلق قمة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم، الإثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب انفيلد.

Advertisements

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يسبقه آرسنال في المركز الثالث.

وتنقل المباراة بين ليفربول وآرسنال، على قناتي bein sports hd 1، وbein sports hd 2، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

جدير بالذكر أنه بعد عدة أيام سوف يلاقي ليفربول نظيره آرسنال مرة أخرى على أرضية نفس الملعب في دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2020.