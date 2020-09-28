شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفل بفوز الزمالك على الجونة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمام عاشور لاعب فريق الزمالك بفوز فريقه برباعية أمام الجونة فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، بالمباراة التى أقيمت أمس باستاد القاهرة ، و انتهت بنتيجة 4/3 للفريق الأبيض، حيث نشر صورة له من مباراة الأمس، عبر موقع تبادل الصور انستجرام وعلق عليها: "الحمد لله"، وشارك اللاعب في التشكيل الأساسى للفريق بالمباراة، والتى كان تشكيلها يضم محمود جنش فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفى الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وكاسونجو.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.