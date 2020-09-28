شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر ماهر يسجل الهدف الثانى لسموحة فى شباك الحدود والنتيجة 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة فى إضافة الهدف الثانى لفريقه فى شباك حرس الحدود، مع الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان حسام حسن قد سجل الهدف الأول لسموحة فى الدقيقة 51، لتصبح النتيجة 2/0 بعد الهدف الذى سجله ناصر ماهر خلال اللقاء المقام حاليا ثم قام أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى الدقيقة 72 فى إشراك أحمد حسن مكى مهاجم الفريق بدلا من حسام حسن صاحب الهدف الأول من أجل مزيد من التنشيط للخط الهجومى.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول، وجاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين، وانحصر اللعب فى وسط الملعب دون وجود هجمات خطيرة على أي من المرميين، مع أخطاء فى التمريرات، واستمر جس النبض خلال الربع ساعة الأولى دون خطورة، ومع الدقيقة 13 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لخالد سامى مدافع الحدود بعد كرة مشتركة مع حسام حسن مهاجم سموحة.

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سادت حالة من الهدوء خلال النصف ساعة الأولى دون وجود أى هجمة خطيرة من جانب الفريقين، واعتمد اللاعبون على التمريرات القصيرة فى وسط الملعب وبعض التسديدات التى جاء أغلبها بعيداً عن المرمى، وحصل فريق سموحة على الركنية الأولى فى المباراة مع الدقيقة 26 إلا أنها لم تنفذ بالشكل الأمثل، قبل أن يتوقف اللقاء فى الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

استمر اللعب السلبى خلال الربع ساعة الأخيرة واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلنا تعادل الفريقين سلبياً خلال الشوط الأول.

كان حرس الحدود قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدني، عمرو الحلوانى، خالد سامى، حسن محمد، محمد أسامة، مصطفى جمال، محمد حامد، محمد أسامة، جريندو، على محمد، وتوني لوكاسا.

فيما بدأ سموحة، اللقاء بتشكيل مكون من: الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد حمص، محمد التراهونى، محمد نادى، محمود حليمو، ديريك نيسيمبامبي، أحمد جمال، ناصر ماهر، وحسام حسن.