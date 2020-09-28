شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 30 مباراة جمعت الطلائع والإسماعيلى قبل صدام اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات الطلائع والاسماعيلى

منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004/2005، التقى الفريقان في 30 مواجهة سابقة، حقق الإسماعيلي 12 فوزا، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل منها 3 تعادلات سلبية، سجل الإسماعيلي 42 هدفا مقابل 28 للطلائع.

يتصدر عبد الله السعيد -لاعب بيراميدز حاليا- قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، بينما يتصدر هدافي الجيش في الإسماعيلي جمعة مشهور برصيد 4 أهداف.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف ، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة فى 12 يناير 2020 ، سجل ثنائية الاسماعيلى عبد الرحمن مجدى وبيكيتى سيلفا وسجل للطلائع ناصر منسى

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*بسيونى يبحث عن استعادة الانتصارات وريكاردو يفتش عن إيقاف نزيف النقاط

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له في التاريخ .

*التشكيل المتوقع للطلائع والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من :"محمد فوزي - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري - محمود دونجا - عمر الوحش - همام طارق - محمد الشامي - محمد حمدي زكي - بيكيتي سيلفا".