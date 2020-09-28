شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهاجم طلائع الجيش بـ حمدى زكى.. وبسيونى يعتمد على الغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى وطلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومى، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: زولا، أحمد سامى، خالد سطوحى، محمد ناصف.

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خط الوسط: فرانك ستفين، عمرو السيسى، محمد أشرف، أحمد سمير، كريم طارق.

خط الهجوم: عمرو جمال.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004/2005، التقى الفريقان في 30 مواجهة سابقة، حقق الإسماعيلي 12 فوزا، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل منها 3 تعادلات سلبية، سجل الإسماعيلي 42 هدفا مقابل 28 للطلائع.

يتصدر عبد الله السعيد -لاعب بيراميدز حاليا- قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، بينما يتصدر هدافي الجيش في الإسماعيلي جمعة مشهور برصيد 4 أهداف، انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف ، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة فى 12 يناير 2020 ، سجل ثنائية الاسماعيلى عبد الرحمن مجدى وبيكيتى سيلفا وسجل للطلائع ناصر منسى

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له في التاريخ .