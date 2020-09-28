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تعرف على تشكيل دجلة والإنتاج الحربى فى موقعة السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاهلى we السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، بسام وليد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، أحمد شريف.

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فيما جاء تشكيل الأنتاج الحربى فى اللقاء حسب اختيارات مختار مختار المدير الفنى كالتالى: أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبد الرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى.

 

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

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