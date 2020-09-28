أبوطالب العيسوي: لا ألوم جهاز الإسماعيلي السابق .. والفريق محتاج للانتماء.. فيديو

أكد أبوطالب العيسوي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه قبل مهمة المدرب العام للفريق، من أجل كيان الإسماعيلي ومحاولة عودة الفريق لمكانته الطبيعية.

وقال "العيسوي" في تصريح خاص ل"دوت الخليج" لا لوم على الجهاز الفني السابق، في وجود أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، مؤكدًا أن الاسماعيلي يحتاج نوعية خاصة من اللاعبين أهمها إنتماء اللاعبين للاسماعيلي ووجود لاعبين لديهم خبرات ومميزين.

ويواجه الاسماعيلي فريق طلائع الجيش في الجولة ال٣٠ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر برصيد٣١ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

يذكر أن مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على تعيين أبو طالب العيسوى المدير الفنى السابق للدراويش فى منصب المدرب العا بجهاز البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الحالى للفريق الأصفر، وتواصل مجلس الإدارة مع العيسوى الذى وافق على الفور للمساهمة فى إنقاذ القلعة الصفراء من مغبة الهبوط للقسم الثانى، وترى إدارة الاسماعيلى أن أبو طالب العيسوى هو المدرب المناسب فى هذا التوقيت لإنقاذ السفينة الصفراء لاسيما أنه حينما تولى مسئولية تدريب الدراويش عقب رحيل التشيكى ستراكا مدرب الفريق لم يخسر فى أى مباراة من إجمالى عشرة مباريات تولى فيهم تدريب الفريق حيث حقق 6 انتصارات مقابل 4 تعادلات ليحصد 22 نقطة ويصعد بالاسماعيلى من المركز الحادى عشر للمركز الخامس بالمسابقة .