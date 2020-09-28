أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفنى للفريق تشكيل فريقه لملاقاة الجيش فى إطار الجولة 30 بمسابقة الدوري المحلي. التشكيل ضم كل من:

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. احمد ايمن، محمد عمار، محمد هاشم، محمد بيومي.

Advertisements خط الوسط .. محمو دونجا، عمر الوحش، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى.

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى، نادر رمضان، محمد صادق، محمود عبد الله، محمد نصر، وجيه عبدالحكيم، احمد مدبولى، محمد الشامى، حازم مرسى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.