وزير الرياضة يتابع مستجدات استضافة مصر لمونديال اليد ويكرم رؤساء اللجان الفرعية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومدير البطولة حسين لبيب، فى إطار متابعته الدورية لكل التجهيزات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021.

ناقش اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للمونديال العالمي بمشاركة 32 منتخبًا في يناير القادم، وكافة التجهيزات اللوجستية والإدارية بشأن إقامة المنتخبات المشاركة والوفود المرافقة، وكذا استعراض التطورات الخاصة بالصالات المغطاة المستضيفة لمنافسات المونديال والتي تتمثل في الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتقديرًا لدورهم الملموس فى كافة التجهيزات الجارية، وتحفيزًا لهم، قام وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتكريم رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة منها لجان "الاتصال الحكومي، التسويق، الإقامة والاعاشة، البث الفضائي، واللجنة القانونية واللجنة المالية".

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وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق والمتابعة الدورية بين جميع الأطراف تحت مظلة من التناغم والتفاهم لتحقيق الهدف الذي يسعي إليه الجميع، والمتمثل في نجاح استضافة مصر لمونديال العالم على كل المستويات اللوجستية والفنية والإدارية، مشيرًا إلى اللمسات النهائية الجارية خلال الفترة الراهنة على الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة والتي ستكون على أهبة لاستضافة مباريات المونديال.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة وما تتضمنه من لجان فرعية على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والمواصلة بنفس الأداء والقوة الأيام المقبلة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة والاستعداد للمونديال العالمي، مثنيًا في هذا الوقت على الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى على الحرص على المتابعة لكل الخطوات الخاصة باستضافة البطولة.

فيما اطلع الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع على تطورات استضافة مصر لمونديال العالم لكرة اليد، مشيدًا بدعم الحكومة المصرية لاستضافة المونديال، ومتابعة وزير الشباب والرياضة لهذا الملف بشكل شخصي، وأداء اللجنة المنظمة المتميز ومتابعتها لكل التفاصيل ومعدل الإنجاز في الإجراءات التنفيذية والإدارية المطلوبة.