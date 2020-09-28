باتشيكو يصل الزمالك لقيادة أول تدريبات الأبيض

وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي لقيادة أول تدريب له اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني للفريق الأبيض على متابعة مباراة الزمالك والجونة بالأمس في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف والتي اقيمت باستاد القاهرة.

وسيقود المدير الفني البرتغالي التدريب الاول مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المصري.