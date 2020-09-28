باتشيكو يصل الزمالك لقيادة أول تدريبات الأبيض

وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي لقيادة أول تدريب له اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص المدير الفني للفريق الأبيض على متابعة مباراة الزمالك والجونة بالأمس في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف والتي اقيمت باستاد القاهرة.
وسيقود المدير الفني البرتغالي التدريب الاول مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المصري.
يذكر أن باتشيكو، الزمالك قاد في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.
وترك باتشيكو الزمالك في منتصف الموسم، بعدما تلقى عرضًا بمقابل أكبر من الشباب السعودي وقتها، وهو نفس ما قام به كارتيرون، الذي ترك الأبيض بعد حصوله على عرض مادي مميز من التعاون.
ويميل باتشيكو للخطة الدفاعية، واللعب على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح باتشيكو في تحقيق نتائج جيدة مع الزمالك بالدوري بفضل تلك الطريقة، حيث كان يؤمن دفاعاته ويعتمد على سرعة مؤمن زكريا ومصطفى فتحي في المرتدات.
وتولى باتشيكو قيادة الزمالك 73 يوما خاض خلالها 12 مباراة حقق 9 انتصارات وتعادلين سلبيين وهزيمة واحدة أمام إنبي بهدفين دون رد.
ولم يحقق الزمالك في حقبة باتشيكو أي انتصار بفارق يزيد عن الهدفين، وسجل فريقه 19 هدفا واستقبلت الشباك 7 أهداف.
وحصل الزمالك في حقبة باتشيكو على 6 ركلات جزاء سدد فريقه 3 منها، وأهدر ثلاثة ركلات أخرى.
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