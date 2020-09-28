حقيقة تفاوض الأهلي مع رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق خلفًا لـ فايلر

وارتبط اسم أروابارينا بالانتقال لـ تدريب الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي أصبح قريبًا من مغادرة الفريق.
وأكد مصدر مقرب من أروابارينا أن النادي الأهلي لم يتفاوض بأي شكل مع الأرجنتيني في أي وقت من الأوقات.
وأشار المصدر إلى أن أروابارينا يدرس عروضًا لتدريب بعض الفرق في المنطقة العربية ليس منها أي عرض سواء من النادي الأهلي أو الأندية المصرية بشكل عام.
ويتخذ النادي الأهلي قراره النهائي بخصوص مدربه السويسري رينيه فايلر يوم الخميس المقبل.
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