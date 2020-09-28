نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يستغنى عن أحمد خالد قبل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق سعيد، قبل موقعة الأهلي بدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر الاستغناء، عن خدمات اللاعب أحمد خالد، ظهير أيسر الفريق، قبل نهاية الموسم، لأسباب غير معلومة.

ليصبح عدد اللاعبين الذين رحلوا عن الفريقين 13 لاعب، هذا الموسم، وهم: أشرف بخيت، عمر جابر، أحمد جمال، محمد أشرف، أحمد عارف، أحمد جعفر، إيهاب ياسر ريان، محمد البعلي، محمد سعيد، إيهاب عبد المحسن، محمد رزق، اللاعب الإفريقي جون، اسلام حازم، بالإضافة إلى أحمد خالد.

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يذكر أن الترسانة، يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني، حيث لعب الفريق 19 مباراة، فاز فى ثلاث مباريات، وتعادل فى سبع مباريات، وخسر فى تسع مباريات، سجل لاعبو الشواكيش 12 هدف، بينما استقبلت شباكه 23 هدف.

ويحتل اللاعب إيهاب فؤاد، صدارة هدافي الفريق حيث سجل اللاعب 5 أهداف.

ويستعد الفريق لمواجهة القناة خارج ملعبه في الخامس من الشهر المقبل، ضمن مباريات الأسبوع العشرين بالقسم الثاني.