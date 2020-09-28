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ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول مصير ثنائي ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش والإسباني بورخا مايورال في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد أبدى دعمه للصربي لوكا يوفيتش وأن النجم الصربي لن يرحل إلا في حالة وصول عرض مغري للطرفين.

وعلى صعيد آخر، ألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المتوقع أن يرحل بورخا مايورال عن صفوف الملكي في الأيام المقبلة خاصة أنه يحظى بإهتمام العديد من الأندية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا يوفيتش ومايورال شاركا في مباراة ريال مدريد الماضية ضد ريال بيتيس، حيث خاض يوفيتش اللقاء كأساسي بجانب مهاجم الميرينجي الفرنسي كريم بنزيما بينما لعب مايورال كبديل للوكا يوفيتش.

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