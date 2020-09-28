نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة سموحة وحرس الحدود في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق سموحة فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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