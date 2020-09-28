نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف فايلر في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استعداد الأهلي لرحيل السويسري رينيه فايلر عن تولي القيادة الفنية للنادي.
وألمح شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "أن الأهلي يدرس 3 سير ذاتية لمدربين أجانب، لخلافة فايلر، حال تأكد رحيله الخميس المقبل، وفي في حال تعثر الاستعانة بمدرب أجنبي بسبب ضيق الوقت قبل المباراة الأفريقية، سيتجه الأهلي لتعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفني، وسيتواجد معه عادل مصطفى وسامي قمصان".
وأضاف:"من الوارد أيضًا التفكير في استمرار الجهاز المعاون لفايلر لاستكمال المهمة، وسيكون القرار النهائي يوم الخميس".
وتناول حارس الأهلي والمنتخب السابق المشاكل الفنية في خط دفاع الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقوله "الأمور غير مطمئنة في الأهلي بعد إصابة ربيعة، كما أن الزمالك تلقى 3 أهداف من الجونة، وذلك قد يزعج الفريق أفريقيًا".
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