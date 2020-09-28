الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - عاد كريم العراقي نجم النادي المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر الأوليمبي، إلى حساب مسؤولي نادي الزمالك مرة أخري، للحصول على خدمات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي عاد لحسابات نادي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الصيفي.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الزمالك في حاجة لضم العراقي، وهو لاعب مميز وظهر بشكل جيد مع منتخب مصر الأوليمبي".
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
وتنتظر الزمالك مواجهة قوية ضد فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء يوم الخميس 1-10-2020 على ستاد برج العرب بالإسكندرية وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.
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