كوكا يصل قبرص مع أولمبياكوس لمواجهة اومونيا فى دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - وصل المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس اليوناني الي مدينة نيقوسيا القبرصية لمواجهة نادي اومونيا فى إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي أولمبياكوس أمام أف سي اومونيا نيقوسيا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نيو جي اس بي ستاديوم.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 5 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت فى اليونان بفوز نادي أولمبياكوس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.
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