نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عمرو وردة يقترب من الانتقال لصفوف فولوس اليوناني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادي باوك من الإنتقال لصفوف نادي فولوس اليوناني الذي يلعب فى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن وردة أنهي اتفاقه مع النادي اليوناني ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
يذكر أن وردة قد ودع نادي باوك اليوناني وجماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".
وكان وردة قد انتقل لصفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادما من صفوف النادي الأهلي.
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