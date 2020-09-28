نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني التحضير لمباراة فريقه القادمة والتي تجمعه بفريق نادي بلد الوليد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الليجا الإسبانية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بيتيس الذي نجح فيه الملكي بالفوز 3-2 مران إستشفائي بإستثناء الدولي الألماني توني كروس الذي تعرض لإصابة قوية في الساق اليسرى.

ولن يكون زيدان قادر على إشراك كروس في المباراتين المقبلتين قبل توقف الليجا بسبب الأجندة الدولية للفيفا والتي ستلعب فيها المنتخبات تصفيات كأس العالم في القارات المختلفة.

وسيلاقي ريال مدريد بلد الوليد وليفانتي وسيكون الريال فيهم منقوص من خدمات البرازيلي إيدير ميليتاو بجانب كروس حيث تدرب في صالة الألعاب الرياضية ويواصل التعافي من العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.