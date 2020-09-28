نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يكشف عن مصير مشاركة نجم تشيلسي أمام توتنهام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أن حكيم زياش جاهز للمشاركة في مباراة توتنهام، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ4 بكأس الرابطة الإنجليزية.
وقال لامبارد: "إدوارد ميندي وبين تشيلويل جاهزان للمباراة، بينما لا يزال زياش وبوليسيتش في مرحلة التعافي ولكن عودتهم ليست بعيدة".
وأضاف: "كيبا لن يغادر بكل تأكيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إنه شاب، وتسليط الكثير من الأضواء عليه أصبح غير عادل، عليّ حمايته لأنني أعلم أنه فتى جيد يحاول بذل قصارى جهده".
يذكر أن الدولي المغربي قد انتقل للبلوز خلال فترة الانتقالا الصيفية الحالية قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب تعرضه لإلتواء في الركبة في أول مباراة له بقميص البلوز خلال الفترة التحضرية للموسم مع الفريق اللندني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لامبارد يكشف عن مصير مشاركة نجم تشيلسي أمام توتنهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.