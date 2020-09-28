شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب المباركى فى مدرجات استاد "الأهلى" لمتابعة لقاء دجلة والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر إيهاب المباركى، ظهير أيمن الترجى التونسى، فى مقصورة استاد "الاهلى" لمتابعة مباراة دجلة والإنتاج الحربى التى ستقام فى الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

ووصل المباركى القاهرة أمس الأحد، لإنهاء اتفاقه مع مسئولى وادى دجلة للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، لاسيما أن المباركى وضع شرطًا من أجل إتمام الصفقة باستمرار الفريق الدجلاوى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، خاصة وأن موقف الفريق مازال حرجًا خاصة أنه يحتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 28 نقطة.

وكان مصدر مطلع بوادى دجلة قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال نسخة من العقود لإيهاب المباركى منذ عدة أشهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر.

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وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، بسام وليد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل الأنتاج الحربى فى اللقاء حسب اختيارات مختار مختار المدير الفنى كالتالى: أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبد الرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.