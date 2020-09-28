شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى والطبى، مسحة اليوم، الاثنين، للكشف المبكر عن فيروس كورونا فى إطار الإجراءات الطبية الوقائية الصارمة التى ينفذها النادى وفريق الكرة، خاصة بعدما تعرض عبد الله بكرى لاعب الفريق للإصابة بفيرس كورونا، وتأتى المسحة الطبية قبل 24 ساعة من مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندرى بالدورى الممتاز من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادى الاتحاد السكندرى فى الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى فى الجولة 30 من الدورى الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى. فى سياق أخر، تتكلف خزينة بيراميدز 60 ألف فرانك سويسرى حال رغبة النادى فى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الزمالك فى قضية رعاية عمر جابر، الظهير الأيمن السابق للأبيض والحالى لبيراميدز، بعدما حصل النادى الأبيض على حكم من اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التى أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد. Advertisements ورفعت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، قضية للحصول على حق الرعاية الخاص بعمر جابر، وكلف بيراميدز محامياً من أجل إيقاف الحكم الصادر لصالح الزمالك قبل أن تقر إحدى لجان غرفة فض المنازعات بأحقية الزمالك فى 85 ألف دولار من بيراميدز، وحال رغبة الأخير فى الاستئناف سيكلفه 60 ألف فرانك سويسرى. وقرر مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حق رعاية النادى فى انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب فى صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر. وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من قرار حقوقه لدى بيراميدز تمهيدا لتقديمها للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناءً على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر، لذا تحركت إدارة الكرة بنادى الزمالك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز. ومن المقرر أن تتقدم إدارة الكرة بنادى الزمالك عبر نظام انتقالات اللاعبين، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن أحقية النادى الأبيض في حق رعاية لعمر جابر في صفقة انتقاله من نادى بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك خلال الفترة الجارية، على أن يطلع الاتحاد الدولى على ملف نادى الزمالك عبر النظام الإلكترونى لتحديد مدى أحقيته في المسألة وحجم القيمة المالية وفقا لقيمة صفقة انتقال اللاعب الذى يتواجد حاليًا ضمن صفوف بيراميدز. وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي حصوله على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر لاعب الفريق الأبيض وناشئه السابق، وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من القرار تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر وبند آخر في التعاقد الذى تم بين بيراميدز ولوس أنجلوس الأمريكي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة طبية للاعبى بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.