الإسماعيلى يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حالياً، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الشوط الأول سجال بين الفريقان وسط اعتماد الدراويش على التسديدات بينما الطلائع اعتمد على التحركات الجناحين. ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالى: ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمد بيومى، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى. Advertisements بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: زولا، أحمد سامى، خالد سطوحى، محمد ناصف. خط الوسط: فرانك ستفين، عمرو السيسى، محمد أشرف، أحمد سمير، كريم طارق. خط الهجوم: عمرو جمال. ويحتل طلائع الجيش قبل المباراة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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